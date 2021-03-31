В Екатеринбурге полиция нашла пропавшую накануне 38-летнюю женщину

Фото: личная страница пропавшей во «Вконтакте»

В Екатеринбурге полиция разыскала пропавшую 26 марта Зульфию Шайхулову. Напомним, в прошлую субботу женщина вызвала себе такси до Кузнечной улицы, доехала до пункта назначения и перестала выходить на связь. Первой за нее побеспокоилась сестра, поисками исчезнувшей занимались добровольцы отряда «Прорыв». Сейчас Зульфия находится дома, с ней все в порядке.

- По предварительным данным, она слишком близко к сердцу восприняла женскую ссору с сестрой, из-за чего якобы и ушла в себя и замкнулась, отключившись от всего мира. Поисковые мероприятия полиции и волонтеров по установлению ее местонахождения завершены, - сообщил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По словам полковника Валерия Горелых, в первую очередь сыщики установили фирму такси, на которой Зульфия добиралась домой. Водитель подтвердил, что довез женщину живую и здоровую, в криминальных историях она замешана не была.