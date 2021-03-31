Свердловская магистраль готовит инфраструктуру к весеннему паводку

Фото: предоставлено СвЖД

Свердловская магистраль завершает подготовку объектов железнодорожной инфраструктуры к пропуску паводковых вод и к вскрытию ото льда основных рек. Принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности и бесперебойности движения поездов, исключение случаев деформации земляного полотна и подтопления железнодорожных путей, защиту от повреждений инженерных сооружений.

Оперативным штабом СвЖД разработан план дислокации специализированного подвижного состава и техники, а также регламенты действий восстановительных бригад, которые в случае необходимости могут быть мобилизованы в течение двух часов. На местах осуществляется постоянное взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, подразделениями МЧС России.

Под особым контролем – состояние земляного полотна железных дорог и инженерных сооружений (мостов, тоннелей и др.). Проводится работа по очистке от снега откосов насыпей и выемок, кюветов, водоотводных канав. Для этого максимально задействована специализированная техника. Ежедневно измеряется уровень воды около железнодорожных мостов на основных реках. Определены приоритетные участки для проверки состояния водопропускных труб, опор контактной сети, систем водоотводов на станциях и прилегающих территориях.

Для предотвращения размывов и ликвидации возможных последствий паводка на СвЖД сформированы и закреплены за крупными железнодорожными узлами 24 «противоразмывных» поезда (в их составе – 83 вагона со щебнем, бутовым камнем и пиломатериалами). С целью проверки готовности специализированного подвижного состава проведены учения.

В настоящее время в регионах присутствия СвЖД наблюдается эффект так называемых «температурных качелей» – достаточно резкие перепады температуры воздуха в течение суток. В результате таяние снега происходит постепенно. По прогнозам гидрометеорологической службы СвЖД, активная фаза весеннего паводка в границах дороги начнется во второй половине апреля. Ожидается, что максимальный уровень воды в крупнейших реках (Туре, Ишиме, Тавде, Демьянке, Сосьве, Оби, Иртыше, Тоболе и др.) в этом году будет соответствовать средним многолетним величинам. Однако при резком потеплении развитие половодья может быть стремительным.