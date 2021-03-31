В реках Свердловской области начали взрывать лед

Примечательно, что один взрыв обходится примерно в 300 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области приступили к взрывным работам на реках Салда, Сосьва и Тура. Такие меры необходимы, чтобы избавиться от весенних паводков. Панируется, что ото льда освободят 17 мостов, девять из них – с помощью пил. Сроки проведения определялись в индивидуальном порядке в зависимости от толщины льда.

- Весной, когда начинается таяние рек и ледоход, перед мостами скапливаются заторы из ледяных глыб. Они могут привести к разрушению старых мостов, которые не рассчитаны на такие экстремальные нагрузки, - сообщают в департаменте информационной политики региона.

Серия взрывов превращает лед перед мостом в мелкую крошку и предотвращает опасную ситуацию. Примечательно, что один взрыв обходится примерно в 300 тысяч рублей. Все работы по расчистке мостов от льда планируется закончить к 10 апреля.