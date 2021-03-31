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Общество31 марта 2021 19:02

Блогер из Екатеринбурга снял с высоты рыбаков на озере на таящем льду

На улице плюсовая температура, но это не повод прекращать рыбалку
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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На улице плюсовая температура, но это не преграда для уральских рыбаков. Фото: Ural_copter

Блогер из Екатеринбурга Алексей, известный под ником Ural_copter открыл новый сезон и продолжает снимать красоты столицы Среднего Урала и его окрестностей на разрешенной высоте с коптера.

На этот раз в объектив камеры Ural_copter попало озеро Исетское, из которого в Екатеринбург течет Исеть, а также десятки рыбаков, которые не спешат покидать лед в плюсовую температуру. На кадрах, сделанных Ural_copter, отчетливо видны проталины, на улице: +5.

Фото: Ural_copter

- Весна уже вступила в свои права, но бесстрашные уральские рыбаки не спешат завершать сезон: они каждый год идут на подтаявший лед за уловом. И никакие предупреждения спасателей их не останавливают, - говорит Алексей.