ЕВРАЗ помог создать лабораторию по обучению мехатронике в школе Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

ЕВРАЗ продолжает инвестировать в развитие образовательных учреждений Нижнего Тагила. 1,7 млн рублей направлено на создание лаборатории для обучения мехатронике в школе № 75/42 и на модернизацию актового зала в школе № 81.

Лаборатория по обучению мехатронике создана в рамках проекта «Инженерная коллаборация». Закуплены магазинная и конвейерная станции, необходимые для их сборки инструменты и компрессор. Благодаря новому оборудованию дети учатся программировать работу промышленных контроллеров для управления производственными линиями.

Факультатив по мехатронике посещают юноши и девушки с 14 лет. Самые успешные смогут принять участие в региональном чемпионате WorldSkills.

- Мехатроника объединяет сразу несколько направлений: электронику, механику, пневматику и программирование – это очень востребованные на ЕВРАЗ НТМК области знаний. Ребята получают реальные производственные навыки, к примеру, программируют промышленные контроллеры Siemens, которые используются в ЕВРАЗе и на других предприятиях города, - отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

В школе № 81 при поддержке ЕВРАЗа проведен ремонт актового зала, закуплена новая мебель и современное мультимедийное и световое оборудование.

- Ранее при поддержке ЕВРАЗа в 81-й школе была оборудована площадка для уличной гимнастики. Она пользуется большой популярностью, – сказал начальник технического управления ЕВРАЗ НТМК, депутат городской думы Константин Шведов. – Мы будем и дальше по мере возможностей помогать школам, детским садам и учреждениям дополнительного образования нашего города.

В 2020 году ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК стали лучшими благотворителями Свердловской области. В течение года они помогали медицинским и социальным учреждениям Нижнего Тагила и Качканара в борьбе с COVID-19. Всего за год ЕВРАЗ направил на социальные, благотворительные и спонсорские программы более 7,2 млрд рублей.