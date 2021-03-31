В честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила выпустят почтовую марку

Это первый выпуск марки, который посвящен городу Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 300-летнему юбилею Нижнего Тагила выпустят почтовую марку. Это первый выпуск марки, который посвящен городу, планируется, что на ней изобразят одну из местных достопримечательностей. Также почта России и администрация города планирует организовать выпуск специального конверта и открытки. В последний раз такое практиковалось 12 лет назад, когда нижнетагильская почта праздновала 200 лет со дня своего основания.

- Такой подарок город получает впервые. Это подчеркивает значимость даты в масштабах страны. Вместе с «Почтой России» у нас есть планы по выпуску другой почтовой продукции. И, я думаю, обязательно привлечем к этому процессу горожан, какие символы города, ассоциации они хотели бы видеть на открытке к юбилею города, - цитирует главу города Владислава Пинаева пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Выпуск почтовых конвертов, марок и открыток, как правило, приурочен к значимым историческим, юбилейным событиям и мероприятиям. Дополнительно к марке и конверту изготавливается также специальный почтовый штемпель с датой события.