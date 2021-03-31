Джаз, рассказы про Урал и спектакль про смысл: афиша Галереи Синара Арт на следующую неделю

Фото: пресс-служба «Синара Центр»

Spring Jazz Songs

9 апреля 2021, 19:00

В непринужденной обстановке концерта за столиками в Галерее Синара Арт, за бокалом шампанского вспомним любимые мелодии и насладимся ритмами джазовых стандартов. Концерт пройдет в экспозиции одного из известных уральских художников - Александра Бурака.

Исполнители - джаз-дуэт Платона Газелериди и вокалистки Ирины Макаровой.

В программе популярные произведения из репертуара Эллы Фицджеральд, Билли Холидей, Нины Симон, джазовые стандарты.

Платон Газелериди - музыкальный руководитель Новой сцены театра музыкальной комедии пианист, аранжировщик, преподаватель специального фортепиано эстрадно-джазового отделения музыкального училища им. Чайковского, резидент джаз клуба «EverJazz».

Ирина Макарова - актриса Театра музыкальной комедии вокал, лауреат премии «Золотая маска». Участница телепроекта «Новая Звезда».

Основа ее репертуара - популярные джазовые произведения зарубежных и российских исполнителей и композиторов. Ирина - частый гость джаз клуба «EverJazz», где она выступает в сопровождении лучших джазменов города. 6+

Билеты 900-1200 рублей – одно место за столиком*.

Легкий ужин с вином от Organic Wine Bar дополнит удовольствие от вечера**.

*Количество столов ограничено. Количество мест за столиком – 4

**В цену входит концерт и место за столиком. Ужин оплачивается дополнительно.

Билеты в кассах и по ссылке.

Фото: Лариса Позднякова

По Уралу с Александром Бураком

10 апреля, 17:00

Встреча-практикум совместно с Ural trevellers

На встрече Андрей Ермоленко, историк, преподаватель УрФУ, автопутешественник расскажет о живописи художника, связавшего свою жизнь с Уралом. Творчество Александра Бурака это не просто яркая страница в истории живописи, но еще и ценный исторический источник. Его индустриальные пейзажи и бытовые картины наполнены деталями и мелочами, достоверно передающими особенности и акценты ушедшей эпохи.

На встрече мы рассмотрим архитектурные детали, одежду героев картин, бытовые мелочи и многие другие нюансы заботливо перенесенные и увековеченные на полотнах. Всё это создаёт эмоции у зрителя и является важными данными для исследователя. Многие картины Александра Бурака способны стать окном для путешествия в прошлое и поводом для историко-краеведческой экскурсии по Уралу в сопровождении историка, «читающего» приметы времени на холсте.

Вторую часть встречи проведет Вячеслав Пестриков, сооснователь сообщества автопутешественников Ural Travellers. Он расскажет об автопутешествиях по Уралу, России и миру. О тонкостях и нюансах. О том, что такое автопутешествие, как к нему правильно подготовиться. Чем отличается поездка выходного дня от многодневного автопутешествия, и как по-разному надо к ним подходить. Раскроет нам топ интересных доступных локаций, которые в той или иной степени отражены в творчестве Бурака. Как их найти, как до них добраться, как правильно их понять и увидеть.

Вход по билету в галерею и регистрации по ссылке.

12+

Фото: пресс-служба «Синара Центр»

"Когда же пойдет снег"

11 апреля, 18.30

В спектакле соединились две истории Дины Рубиной: повесть с одноименным названием и рассказ "Все тот же сон" Что их объединило? Как и все тексты Рубиной, они наполнены легким юмором и ненавязчивыми размышлениями о жизни и любви, подкупающей искренностью и честностью, но, главное, что это по-настоящему талантливо написано. Герои спектакля только вступают во взрослую жизнь, но вопросы решаемые ими, далеки от детства. Вымысел и реальность соединяются в жизни персонажей, и в спектакле, создавая красивый, легкий и очень театральный мир. Две девочки - две судьбы, где одна, будучи автором, придумывает историю второй. Обе они ищут себя, свой путь, разгадывают вечные загадки бытия. И уже непонятно, кто живет выдуманной жизнью - автор или его персонаж, где фантазия, а где подлинная жизнь, и насколько она подлинна. Мысль, об иллюзорности мира не нова. Остается только ответить на вопрос, кому, кроме нас, нужен этот вымысел? Светлый финал спектакля не оставляет сомнений в том, что именно в нем, в этом вымысле, и есть единственный смысл.

Режиссер Ольга Макутенене

Билеты 200-300 руб

6+

Билеты в кассах и на сайте sinara-center.com