В Екатеринбурге в двух районах на строительство школ и детсадов выделят 1,2 миллиарда рублей

Планируется, что регион получит 1,2 миллиарда рублей по программе «Стимул» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Академическом и Солнечном районах появятся несколько детских садов и школ, деньги на которые выделят из федерального бюджета. Планируется, что регион получит 1,2 миллиарда рублей по программе «Стимул» на 16 социальных объектов. Также параллельно идет строительство участков и очистных сооружений. Часть строительных работ стартовала в прошлом и позапрошлом годах.

- Свердловская область занимает второе место среди регионов страны по количеству строящихся школ, улиц и садиков по государственной программе «Стимул», - сообщают в департаменте информационной политики.

В Академическом ожидается появление школы и четырех детсадов. В Солнечном продолжается строительство двух садов на 550 мест.