«Бережливая поликлиника» для детей появилась в Сысерти

На обновление больницы было потрачено 26 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти после капитального ремонта открылась обновленная детская поликлиника, которая обслуживает более 15 тысяч человек. Сейчас учреждение будет работать по современным технологиям. Например, вместо закрытой регистратуры появился специальный инфомат, для посетителей разработали навигацию по помещению, появилась зона комфортного ожидания для детей и их родителей. Для самых маленьких пациентов оборудовали колясочную зону.

- Весь формат построен именно на бережливости – вся эта навигация, электронная очередь. Сейчас уже время ожидания приема уменьшилось. Это влияет и психологически, потому что когда дети видят красивое, им становится спокойно, – сообщают в региональном оперштабе со ссылкой на главного врача Сысертской центральной районной больницы Рифатя Янгуразова.

Сообщается, что на деньги на ремонт помещения были выделены в рамках проекта «Здравоохранение». На обновление больницы было потрачено 26 миллионов рублей.