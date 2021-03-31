В Екатеринбурге расширят 12 перекрестков

Один из таких перекрестков появится в Академическом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет по транспорту администрации Екатеринбурга собирается обратиться к главе города Алексею Орлову с просьбой существенно модернизировать 12 перекрестков. Это нужно, чтобы увеличить пропускную способность улиц.

Один из таких перекрестков будет находиться в Академическом. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал председатель Комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков. Он отметил, что сейчас выехать из Академического возможно лишь по двум улицам. С учетом плотности района это создает пробки.

- На сегодняшний день мы готовим предложение о программе, которая позволит расширить проезжие части для выделения правых поворотных съездов. Чтобы транспорт, которому необходимо повернуть направо, мог ехать беспрепятственно. Пример - Машинная-Ткачей, где машины спокойно уходят на правый поворот, - рассказал Игорь Ощепков.

Перекрестки уже определены. Председатель Комитета по транспорту рассказал, что теперь программу необходимо согласовать главе города Алексею Орлову.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, какие перекрестки в Екатеринбурге являются самыми «пробочными». Мы составили топ-10 мест, куда лучше не ехать в часы-пик.