В Свердловской области полиция накрыла подпольный склад с алкоголем

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В поселке Большой Исток Свердловской области сотрудники полиции обнаружили подпольный склад нелегального алкоголя. Во время обыска сыщики изъяли больше девяти тысяч бутылок водки без акцизных марок, около 370 литров этилового спирта, около 20 тысяч пустых стеклянных емкостей и пробок. Продукцию производили с нарушением требований санитарных норм.

- В ходе оперативных мероприятий полицией задержаны трое жителей города Екатеринбурга 54, 50 и 22 лет, которые подозреваются в незаконной деятельности, а также три транспортных средства, использовавшиеся фигурантами, - сообщают в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело за незаконное производство алкоголя в крупном размере. Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы. Двоих мужчин отпустили под подписку о невыезде, еще одного поместили под стражу.