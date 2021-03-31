Свердловский министр АПК раскрыл долю местных товаров на рынке

Доля овощей местного производства выросла с 9 до 40% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев рассказал, сколько прилавках региона местных продуктов реализуется сегодня.

- Доля товаров наших производителей – более 50%. Если брать молочную продукцию, тут показатель больше 80 %. Поэтому в магазинах преимущественно наша продукция, - рассказывает Артем Бахтерев на радио «Комсомольская правда».

Урал полностью обеспечивает себя картофелем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр подчеркнул, что Свердловская область – это зона рискованного земледелия, поэтому акцент в АПК сделан на отрасли молочного животноводства. Средний Урал занимает 7 место по производству молока.

Растениеводство в силу климатических причин развито меньше. Самообеспечение по зерну - чуть больше 50% (700 тысяч тонн из 1,2 млн тонн).

- Мы себя полностью обеспечиваем картофелем, этот показатель составляет в Свердловской области 102%. По овощам несколько лет назад мы себя обеспечивали на 8-9%, в 2019 году в полную силу заработал комплекс «Тепличный», и процент обеспечения овощами закрытого грунта вырос в несколько раз, до 40%, - говорит министр АПК и потребительского рынка Свердловской области.