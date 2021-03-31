В Екатеринбурге пенсионерка погибла, перебегая дорогу в неположенном месте

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге в переулке Алма-Атинском под колесами отечественного автомобиля погибла пенсионерка. По предварительной версии пожилая женщина решила перебежать дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте до прибытия бригады медиков. На вид пешеходу было 70-75 лет, личность устанавливают в полиции.

- Автомобилем «Лада Гранта» управлял 54-летний мужчина, имеющий стаж вождения 27 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 10 раз, большая часть из которых – превышение скорости, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Полицейским водитель рассказал, что ехал со скоростью примерно 40 километров в час. Женщина выбежала из-за стоящей во встречном направлении машины, ее появления мужчина не ожидал, пытался затормозить, но наезда избежать не удалось.