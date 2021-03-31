В Екатеринбурге к плановой помощи вернулся травмпункт городской больницы № 24

Получить первую помощь можно по адресу переулок Рижский, 16 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к плановой работе вернулся травматологический пункт, прикрепленный к центральной городской клинической больнице № 24. Ранее его закрывали из-за пандемии коронавируса. Пункт будет действовать еженедельно с понедельника по пятницу, прием пациентов с 8:00 до 20:00. Получить первую помощь можно по адресу переулок Рижский, 16.

- В травмпункте будут оказывать плановые первичные приемы врачей травматологов, повторные приемы врачей травматологов, консультативные приемы, - отмечают в пресс-службе городской больницы № 24.

Напомним, сейчас в регионе количество заболевших коронавирусом постепенно снижается. На днях заместитель губернатора Свердловской области отменил режим самоизоляции для граждан групп риска.