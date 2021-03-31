Гонщик Карякин примет участие в праймериз «Единой России»

19 сентября в Екатеринбурге будут выбирать депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чемпион ДАКАР-2017 Сергей Карякин примет участие в праймериз «Единой России». Уже 1 апреля гонщик подаст документы в избирком. Отметим, что 19 сентября в Екатеринбурге будут выбирать депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания.

- Ключевую роль сыграло то, что мне есть зачем идти в политику. Есть цели, которые хочется реализовать, - пояснил «Комсомолке» Сергей Карякин.

Праймериз пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме.