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Политика31 марта 2021 15:34

Гонщик Карякин примет участие в праймериз «Единой России»

По словам чемпиона ДАКАРа, у него уже есть цели в политике
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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19 сентября в Екатеринбурге будут выбирать депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чемпион ДАКАР-2017 Сергей Карякин примет участие в праймериз «Единой России». Уже 1 апреля гонщик подаст документы в избирком. Отметим, что 19 сентября в Екатеринбурге будут выбирать депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания.

- Ключевую роль сыграло то, что мне есть зачем идти в политику. Есть цели, которые хочется реализовать, - пояснил «Комсомолке» Сергей Карякин.

Праймериз пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме.