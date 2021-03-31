В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии вода залила дворы на Черепанова

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге возле дома на улице Черепанова, 22 произошла коммунальная авария. Двор, который находится между двух детских садов, полностью оказался затоплен водой. Информацию об аварии подтвердили в «Водоканале».

- Произошла авария на трубопроводе диаметром 400 мм. Поврежденный участок отключили 2 часа назад. На место направлена служба благоустройства Водоканала для ликвидации последствий излива, - рассказали в пресс-службе компании.

По словам очевидцев, еще до аварии коммунальщики откопали трубу у детского сада. Вода уже начала стекать по аллее возле 24 и 36 домов и дальше на проезжую часть.