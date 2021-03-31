В полиции Екатеринбурга рассказали, как ищут пропавшую женщину

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В УМВД Екатеринбурга рассказали, как ищут пропавшую Зульфию Шайхулову. Перед пропажей она поссорилась с сестрой, а затем на такси уехала с Ботаники на улицу Кузнечную.

- Зульфие вызвали такси, она якобы собралась и уехала домой на улицу Кузнечную, что в Кировском районе. Сестра утверждает, что они в близких отношениях с Зульфией не были и встречались достаточно редко. Сыщики сейчас отрабатывают связи Зульфии и выясняют, какая именно служба такси оказывала услуги и отвозила женщину домой, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Поисками женщины занимаются более 20 оперов уголовного розыска

- Отрабатывается биллинг телефона женщины, устанавливается круг ее связей, опрашиваются знакомые, жители дома, где она проживала, коллеги, с которыми она работала. Также выясняется, не попала ли она при каких-либо обстоятельствах в больницу, - отметил полковник Горелых.

- Всем, кому что либо известно о место нахождении Зульфии Амировны, огромная просьба звонить руководителю отряда Наталии «Лиса» - 8-900-044-02-20, - сообщают в «Прорыве».

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕЙ

Рост: 166 сантиметров Телосложение: среднее Цвет волос: светлые с темными корнями, ниже плеч. Цвет глаз: каре-зеленые. На момент пропажи была одета в красный пуховик с капюшоном, черные кожаные сапоги до колена, черные джинсы С собой: розовый рюкзак.