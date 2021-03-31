В Лесном инспекторы скрутили пьяного молодого человека, угнавшего машину

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Лесном, что в Свердловской области, 19-летний молодой человек, приняв на грудь, поссорился с родителями и решил выйти из дома на улицу. Прогуливаясь в одном из дворов заметил автомобиль ВАЗ-2112, в замке зажигания которого находились ключи. При этом двери автомобиля были открыты. Парень решил воспользоваться этим и залез в чужую машину, чтобы покататься по городу. Фары молодой человек решил не включать. Это и привлекло внимание инспекторов ДПС, которые дежурили в соседнем дворе.

- Экипаж ДПС на улице Юбилейной заметил автомобиль ВАЗ-2112, который двигался с выключенным светом фар. Инспекторы ДПС проехали за автомобилем, который попытался скрыться среди припаркованных во дворовой территории машин, - рассказали в ГИБДД Свердловской области. - Водитель отказывался пройти в патрульный автомобиль, нецензурно выражался. Сотрудникам полиции пришлось применить спецсредства - наручники.

В ГИБДД выяснили, что парень, севший за руль чужого автомобиля, никогда не получал прав. Кроме того после медосвидетельстования выяснилось, что он был пьян.

Собственник автомобиля, с которым связались сотрудники полиции, рассказал, что ключ от дверей машины потерял, поэтому автомобиль не закрывал.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления и за отказ выполнить законное требование сотрудника полиции молодой человек получил 10 суток ареста. Кроме того на него завели уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Парню грозит до пяти лет лишения свободы.