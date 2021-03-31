В больнице Екатеринбурга начали использовать робота, который может полностью заменить помощника хирурга

Фото: департамент информационной политики

В ГКБ № 40 начали использовать робота, который может полностью заменить помощника хирурга, вручную удерживающего и перемещающего видеокамеру во время операций. Новую роботизированную медицинскую технику будут задействовать при лапароскопических (малотравматичных) операциях.

Благодаря роботу-помощнику хирург получает полный визуальный контроль в течение всей операции, и это помогает значительно улучшить результаты вмешательств. Управлять им можно с помощью джойстика или отдавая навигационные команды голосом.

- Новый роботизированный ассистент обеспечивает оперирующему хирургу полную видимость всех областей операционного поля без ограничений, - рассказали в департаменте информационной политики. - Оборудование используется как в верхнем, там и в нижнем отделе брюшной полости. А кроме хирургии живота - для операций в гинекологии и урологии, при манипуляциях в лор-органах.

Также так отметили, что вместо робота - ассистента в малоинвазивной хирургии и нейрохирургии часто применялась механическая, а затем пневматическая искусственная хирургическая рука.