Фото: благотворительный фонд РМК

Детскому онкоцентру в Екатеринбурге подарили новое оборудование, которое позволит медикам лучше рассмотреть место операции. В комплект входят видеокамеры, записывающие устройства, монитор и аппарат современной электрокоагуляции [прим.ред - способ удаления новообразований на коже посредством использования электрического тока].

Также в нем есть два налобных осветителя со встроенной камерой и лупой. Вместе с осветительным оборудованием закупили и электрохирургический аппарат с набором инструментов для качественного и безопасного разделения тканей и остановки кровотечения при удалении опухоли.

Теперь в онкоцентре смогут выполнять малоинвазивные операции маленьким пациентам прямо в отделении.

- Эндоскопическое оборудование было только в хирургическом корпусе. И на него всегда очередь из хирургических пациентов других отделений. Для наших пациентов важен каждый день, и откладывать операции нельзя. Да и каждый раз отвозить туда детей было сложно: транспортировка через всю больницу - не самое приятное приключение до и после операции, не говоря уже о риске заразиться новой инфекцией по пути. Для детей с онкологией это опасно, - рассказала хирург центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Анна Чванова.

Как рассказали в пресс-службе благотворительного фонда Русской медной компании, пробрести оборудование в онкоцентр помог глава РМК Игорь Алтушкин. Привезти в Екатеринбург его должны в течение трех месяцев.