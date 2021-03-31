В Свердловской области завтра сохранится сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС Свердловской области продлили предупреждение о штормовом ветре. По данным синоптиков, завтра, 1 апреля, местами в регионе сохранится сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Спасатели напомнили свердловчанам, какие меры безопасности нужно соблюдать в непогоду.

- При сильных порывах ветра возможен обрыв линий электропередач, повреждения кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, - напомнили в МЧС по свердловской области. - Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможен сход снега, падение шифера и других предметов.

Водителям также напомнили, что не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Кроме того спасатели добавили, что во время сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки, поэтому свердловчанам следует быть осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности.