Корпорация «Маяк» предложила губернатору реставрировать гостиницу «Исеть» за 400 миллионов

Застройщик обещает учитывать при реставрации "Исети" статус здания, как памятника конструктивизма Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе этого года в корпорации «Маяк» заявили, что претендуют на реконструкцию гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге. Сегодня стало известно, что компания направила предложении о модернизации здания губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В реконструкцию «Исети» планируют вложить больше 400 миллионов рублей.

Также в компании рассказали, что в случае, если заявка будет принята, при модернизации «Исети» будет использованы технологические мощности и положительный опыт управления гостиничным хозяйством отеля «Рамада» (принадлежит Корпорации «Маяк»). Однако из гостиницы не собираются делать подобное место для отдыха и будут учитывать, что это памятник конструктивизма.

- В компании есть четкое понимание того факта, что это принципиально разные форматы предоставления гостиничных услуг и полное копирование идеи, сервиса и технологий отеля «Рамада» на основе комплекса гостиницы «Исеть» исключено, - рассказали в пресс-службе корпорации «Маяк». - С учетом действующего статуса гостиницы как объекта культурного наследия все работы предполагается выполнить в строгом соответствии с действующим законодательством по охране памятников истории и культуры.

Соглашение, которое планируется заключить, рассчитано на 49 лет. Напомним, что о том, что о том, что к реставрации гостиницы «Исеть» планируют привлечь частные инвестиции, стало известно в прошлом году. По распоряжению, подписанному губернатору Свердловской области Евгением Куйвашевым, гостиница попала в список объектов, которые в ближайшие годы будут восстанавливать в рамках государственно-частного партнерства.