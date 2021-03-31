Свердловская область получит 1,2 миллиарда рублей на строительство социальных объектов

Новые школы и садики появятся в Солнечном и Академическом районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область в 2021 году получит 1,2 миллиарда рублей на строительство 16 школ, детсадов и других социальных объектов. Деньги будут выделены из федерального бюджета в рамках программы Стимул». В регионе она реализуется в Солнечном и Академическом районах Екатеринбурга.

- Уже в этом году мы планируем ввести в эксплуатацию два детских сада в Академическом и детский сад в Солнечном, участок улицы Чкалова от улицы Краснолесья до улицы Академика Сахарова, участки улиц Рябинина и Тимофеева-Ресовского, - рассказал заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов.

В Солнечном также в этом году продолжается строительство двух детских садов с ясельными группами на 250 и 300 мест. В Академическом - школы в квартале № 10, а также четырех дошкольных учреждений.

Что касается дорог, то в этом году начнется реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой с перспективой на строительство трамвайной линии и кольца на улице Окружной. Также планируется продление улицы Чкалова от улицы академика Сахарова до перспективной улицы академика Парина с устройством очистных сооружений и моста через Патрушиху.