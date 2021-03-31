Обломки здания ПРОМЭКТ вывозят на свалку на Уралмаше

Обломки здания вывозят на Уралмаш Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге обломки здания ПРОМЭКТ, которое сносят на перекрестке улиц Декабристов и Белинского, вывозят на свалку на улице Коммунистической в районе Уралмаш.

Минприроды Свердловской области подтвердило вывоз обломков на нелегальную свалку, после чего было начато административное расследование. Теперь обломки вывозят на легальную свалку. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Городские общественники выступают против сноса здания, однако здание все равно сносят. Сносом занимается корпорация «Маяк», которая является собственником ПРОМЭКТ.