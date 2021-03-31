На Урале упала заболеваемость по ОРВИ и пневмонии

Ситуация с ОРВИ и пневмонией стала лучше Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние семь дней в Свердловской области заболеваемость ОРВИ и пневмонией снизилась на 12,6% по сравнению с предыдущей неделей. Этот показатель сейчас ниже уровня эпидпорога на 23,2%. Об этом пишет TagilCity.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю медики подтвердили 13 292 новых случаев ОРВИ. По-прежнему высокой остается заболеваемость ОРВИ и пневмонией в Богдановиче, Верхней Туре, Сысертском, Режевском и Туринском городских округах, а также ЗАТо Свободный.

Заболеваемость внебольничной пневмонией за неделю на Среднем Урале снизилась на 20,7% - 1 159 новых случаев. Неблагополучными территориями по этому заболеванию остаются Верхняя Тура, Среднеуральск, Нижняя Салда, Березовский, Нижние Серги, Сысертский и Березовский городские округа.