В Нижнем Тагиле арестовали мужчину, который снимал порно с 9-летней девочкой

Тагильчанину грозит срок от 3 до 10 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле арестовали 46-летнего рецидивиста. Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых кругах, мужчина снимал порно с 9-летней девочкой. При этом он уже был судим за изготовление порнографии с детьми.

- Все происходящее снимал на телефон. В общей сложности распространил в Сети два видео. До суда он будет под стражей, - отметил инсайдер «КП».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Тагильчанину грозит срок от 3 до 10 лет колонии.