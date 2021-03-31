Мэр Новоуральска ушел в отставку

Владимир Цветков занимал должность мэра Новоуральска с 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Новоуральского городского округа Свердловской области сегодня, 31 марта, отправили в отставку главу Владимира Цветова. Информация об этом опубликована на сайте думы муниципалитета.

Глава Новоуральского городского округа подал заявление о досрочном прекращении полномочий в думу муниципалитета накануне.

Временно исполняющим обязанности главы назначен замглавы администрации Новоуральска по социальной политике Максим Секачев.

Владимир Цветков занимал должность мэра Новоуральска с 2019 года. До этого он работал советником главы муниципалитета и чуть менее двух лет работал замглавы администрации городского округа по стратегическому развитию и инвестициям.