Участок трассы Пермь – Екатеринбург отремонтируют за 5,8 миллиардов рублей

Участок с 187-го по 232-й километр станет четырехполосным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отремонтируют 45-километровый участок трассы Пермь – Екатеринбург. Конкурс на поиск подрядчика, который займется реконструкцией, объявил Уралуправтодор. На работы готовы выделить из федерального бюджета 5,8 миллиардов рублей.

Согласно опубликованным на сайте госзакупок документам, участок с 187-го по 232-й километр станет четырехполосным. Там также появится 2,6-метровая разделительная полоса. Ремонт будет проведен в два этапа и должен будет закончен до 20 ноября 2023 года.

Напомним, что в 2021 году на ремонт дорог и строительство ЕКАД в Свердловской области потратят 3,9 миллиардов рублей. Привести в порядок планируется 56 дорожных участков. В течение года планируется отремонтировать 95 объектов общей протяженностью 119,5 километра.