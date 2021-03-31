В парках Нижнего Тагила наведут порядок за 2,8 миллиона рублей

На парки Нижнего Тагила выделили крупную сумму
Фото: Лев ИСТОМИН
В Нижнем Тагиле на содержание семи парков из городского бюджета выделят 2,8 миллиона рублей, которые нужно освоить с марта по июнь этого года.
Конкурс на сайте госзакупок выиграла компания «Комавтотранс», которая будет чистить парки, тротуары и парковки парков. Об этом пишет портал TagilCity.ru.
Летом в парках организация будет следить за содержанием детских площадок, газонов, скамеек, ограждений и дорожек. Также в мае парки обработают от клещей.
В список попали:
1. ТОС «Пограничный»
2. Сквер рядом с памятником горнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенный на Руднике имени III Интернационала
3. Зона отдыха у Камня героям Гражданской войны 1918 года по Черноисточинскому шоссе
4. Сквер рядом с домов №18 по улице Быкова
5. Муринские пруды
6. Площадь у ТЦ по адресу: улица Зари, 21
7. Зона отдыха, расположенная по улице Салтыкова-Щедрина от дома №24 до дома №38, Котовского от дома №55/2 до дома №69, Калинина до дома №59 до дома №63.