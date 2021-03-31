В Нижнем Тагиле 19-летнюю девушку, которая зарезала парня за побои, осудили на восемь лет

Отбывать наказание за убийство тагильчанка будет в исправительной колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 19-летнюю девушку приговорили к 8 годам и 7 месяцам лишения свободы за убийство знакомого. По версии следствия, в ночь с 23 на 24 ноября 2019 года Татьяна Рощупкина нанесла парню 13 колото-резаных ран в разные части тела после того как он побил девушку.

- Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта нанес Рощупкиной побои, а затем совершил в отношении нее иные насильственные действия и высказал угрозу убийством. После чего Рощупкина с силой нанесла ему заранее взятым в ходе конфликта ножом удары, которые повлекли смерть мужчины на месте происшествия, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В суде девушка признала свою вину, однако, по ее словам, она нанесла только четыре удара мужчине. Суд вынес приговор тагильчанке, учитывая, что она явилась с повинной, извинилась перед родственниками убитого и, что у нее есть ребенок. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.