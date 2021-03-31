Права потерпевшего в уголовном судопроизводстве: объясняет прокуратура

Порядок заявления и рассмотрения ходатайств участников, в том числе и потерпевшего (представителя) закреплены в главе 15 УПК РФ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга разъясняет.

В связи с достаточно большим количеством обращений участников уголовного судопроизводства, предлагаю актуальную информацию о предоставленных потерпевшему полномочиях на досудебной стадии и способах их реализации.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Указанный статус приобретается на основании постановления дознавателя, следователя, судьи или определения суда.

В части второй вышеуказанной статьи приведен неисчерпывающий перечень полномочий как на досудебной стадии уголовного судопроизводства, так и полномочия на стадии исполнения приговора.

Исходя из указанного списка, актуальным будет детализировать механизм реализации полномочий потерпевшего в виде «представлять доказательства» и «заявлять ходатайства и отводы» как способ активно проявить свою позицию и влиять на процесс доказывания.

Согласно ч. 2 ст. 86 УПК РФ потерпевший (представитель) вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. В случае участия адвоката в качестве представителя потерпевшего, круг полномочий по сбору и представлению доказательств закреплен в части 3 приведенной статьи, в том числе, возможность получить от специалиста заключение и представить его органам расследования и суду для приобщения к материалам уголовного дела в качестве доказательства.

Порядок заявления и рассмотрения ходатайств участников, в том числе и потерпевшего (представителя) закреплены в главе 15 УПК РФ. Для заявления ходатайства достаточно того, что права и законные интересы участника затронуты в ходе досудебного или судебного производства. Ходатайство – просьба о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, либо представляемых им лица или организации.

Ходатайство, как следует из ч. 1 ст. 120 УПК РФ, может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу. Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, устное - заносится в протокол следственного действия или судебного заседания. Важно помнить, что в количестве ходатайств участники не ограничены. Отклонение ходатайства не лишает заявителя права вновь заявить ходатайство, как закреплено в ч. 2 ст. 120 УПК РФ.

Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. Когда немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления. Срок установлен ст. 121 УПК РФ и возможности его продления не предусмотрено.

По результатам рассмотрения ходатайства дознаватель, следователь, судья выносят постановление, а суд - определение, которое доводится до сведения лица, заявившего ходатайство. Решение по ходатайству, в случае несогласия с ним и в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают интересы, может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Также потерпевший наделен правами, перечень которых не исчерпывающий: 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 2) давать показания; 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников; 4) представлять доказательства; 5) заявлять ходатайства и отводы; 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания; 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта; 12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда; 21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса; 22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.