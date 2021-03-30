В Первоуральске работники завода получили зарплату после вмешательства прокуратуры

После проверки оказалось, что в общей сложности без денег осталось 60 работников
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Первоуральске сотрудники авторемонтного завода обратились в прокуратуру, так как им не выдавали зарплату в течение двух месяцев. Выяснилось, что предприятие задолжало работникам 2,9 миллиона рублей, которые должны были выплатить в январе и феврале 2021 года. После проверки оказалось, что в общей сложности без денег осталось 60 работников.
- В целях восстановления трудовых прав работников городская прокуратура в адрес генерального директора авторемонтного завода внесла представление с требованием об устранении нарушений трудового законодательства, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд обязал предприятие полностью выплатить зарплату сотрудникам. На данный момент задолженность погашена частично: предприятие уже выплатило полтора миллиона рублей.