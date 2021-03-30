Свердловчанин отсудил у предприятия 700 тысяч рублей за тяжелую травму

На момент происшествия мужчина отработал в ООО «Госткабель» всего пять смен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Свердловской области смог отсудить у бывшего работодателя 700 тысяч рублей за тяжелые травмы на производстве. Несчастный случай произошел в августе 2019 года, тогда мужчина устроился на работу перемотчиком в «Госткабель».

- В ночную смену при перемотке кабеля петля зацепила и обмотала ногу работника, и Сергея кабелем притянуло к барабану и намотало на него. Коллеги отключили оборудование и вызвали мужчине скорую помощь. Сергея с многочисленными травмами увезли в «Ревдинскую городскую больницу, отмечают в областном суде Свердловской области.

Мужчину признали инвалидом второй группы, а в июле 2020 года его уволили из-за нетрудоспособности. Чуть позже выяснилось, что пострадавшим не заключали трудовой договор, не провели инструктажи и стажировку на рабочем месте. На момент происшествия мужчина отработал в ООО «Госткабель» всего пять смен.

Сергей обратился Ревдинский городской суд, чтобы получить с предприятия миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Ведомство снизило размер выплаты до 700 тысяч рублей. Однако представители компании подали апелляцию и заявили, что потратили на восстановление пострадавшего 342 тысяч рублей, в них вошли оплата сиделки, транспортировка, покупка лекарств и продуктов. Однако областной суд отклонил жалобу предприятия.