Представительница СКР по Свердловской области получила приглашение на церемонию ежегодной премии «Щит и роза»

Фото: СУ СКР по Свердловской области

На днях в Екатеринбурге, в историческом парке «Россия – Моя история», прошло вручение приглашений участницам Первой региональной торжественной церемонии награждения Общероссийской общественной премией «Щит и роза».

Официальные приглашения участницам — ряду сотрудниц правоохранительных органов и учащимся ведомственных образовательных учреждений — вручил председатель Правления Свердловской региональной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» Евгений Миронов. Сама региональная церемония пройдёт в Екатеринбурге 16 апреля 2021 года. Местом её проведения станет Уральский государственный театр эстрады.

Отметим, что ежегодная Общероссийская общественная премия «Щит и роза» была учреждена в 2008 году. Она вручается лучшим по профессии сотрудницам силовых министерств и ведомств РФ, ветеранам за их многолетний труд и передачу опыта молодому поколению, отличникам профильных учебных заведений, а также спортсменам за высокие показатели. Мероприятие проводится при поддержке Администрации Президента РФ, Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ и профильных ведомств страны.

Следственное управление СК России по Свердловской области в этом году в рамках мероприятия представлено старшим инспектором контрольно-следственного отдела подполковником юстиции Ольгой Владимировной Полуковой. Она будет представлять региональное следственное управление СКР в номинации «За вклад в борьбу с незаконным оборотом промышленной продукции».