В Нижнем Тагиле полиция обнаружила нелегальных мигрантов в точках общепита

По итогам спецоперации «Нелегальный мигрант» наложено штрафов на сумму более 320 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в заведениях общепита в рамках профилактического рейда нашли нелегальных мигрантов. Всего во время операции проверяли жилые секторы, объекты промышленного и сельского хозяйства, стройки и торговые точки, всего 231 объект. Выявлено 120 правонарушений, шесть материалов отправили в полицию.

- В отношении недобросовестных работодателей составили 22 административных протокола, из них 18 - за привлечение иностранных граждан без соответствующего на то разрешения к трудовой деятельности, остальные - за неуведомление органов полиции, - сообщают в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

По итогам спецоперации «Нелегальный мигрант» наложено штрафов на сумму более 320 тысяч рублей, с учетом ранее вынесенных штрафных санкций с работодателей взыскано 365 тысяч рублей.