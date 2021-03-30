В Екатеринбурге задержали мужчину, который вынес с завода металлолом на 658 тысяч рублей

Подозреваемый выносил с предприятия металлолом небольшими партиями и сдавал в пункт приема Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали мужчину, который украл металлолома на 658 тысяч рублей. С заявлением о крупной пропаже из токарного цеха обратился директор завода, расположенного на улице Луганской. Выяснилось, что с предприятия вынесли инструменты и заготовки черных и цветных металлов. Во время осмотра помещения сыщики обнаружили, что решетки на окнах повреждены.

- В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в хищении есть основание подозревать бывшего работника компании, 46-летнего мужчину задержали и опросили, - рассказывают в УМВД России по Екатеринбургу.

Оказалось, что подозреваемый периодически выносил с предприятия металлолом небольшими партиями и сдавал в пункт приема. После увольнения он знал место, где хранятся ценные образцы продукции, и решил продолжить заниматься кражами. В полиции завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере».