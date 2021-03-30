Уральская семья выиграла один миллион в лотерею

Полученный выигрыш оказался очень кстати, его победители вложат в погашение ипотеки Фото: Мария ЛЕНЦ

Семья из Свердловской области выиграла один миллион рублей в лотерее «Русское лото». Пара купила заветный билет в обычном почтовом отделении. Примечательно, что выбор делала жена Юлия, ее муж Иван не раз говорил ей, что им обязательно повезет, и женщина поддалась на уговоры. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

- Мы пришли на почту забрать заказы. Я взяла парочку ради мужа. Мы смотрели тираж в записи. Удивительно, что последним в билете зачеркнули число тридцать, это дата моего рождения. Это очень символично, - делится впечатлениями участница розыгрыша.

Полученный выигрыш оказался очень кстати, его победители вложат в погашение ипотеки. Юлия работает воспитателем в детском саду, а Иван трудится специалистом по отгрузке на заводе.