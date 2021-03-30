В МЧС Свердловской области предупредили о штормовом ветре

Во время сильного ветра в МЧС рекомендуют избегать нахождения около стен домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС предупредили жителей Свердловской области о надвигающемся на регион штормовом ветре. По данным синоптиков, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается завтра, 31 марта. Спасатели напомнили свердловчанам, какие меры безопасности нужно соблюдать в непогоду.

- При сильных порывах ветра возможен обрыв линий электропередач, повреждения кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, - напомнили в МЧС по свердловской области. - Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможен сход снега, падение шифера и других предметов.

Водителям также напомнили, что не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Кроме того спасатели добавили, что во время сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки, поэтому свердловчанам следует быть осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности.