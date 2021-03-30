Екатеринбург занял 10 место в рейтинге самых бестактных городов России

Екатеринбург оказался почти в середине списка самых бестактных городов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург занял 10 место в списке самых бестактных городов России. Рейтинг составили в исследовательском агентстве Zoom Market. Для этого эксперты провели социологический опрос. Респондентам задавали три вопроса: скажите, случается, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям?

Интересно, что 86% жителей страны оказались любителями давать советы, а 23% вмешиваются в чужой разговор без приглашения. При этом 67% респондентов всегда стараются дослушать собеседника до конца.

Всего в список попал 21 город. Согласно результатам опроса самые бестактные люди живут в Ростове-на-Дону, Воронеже и Сочи.