Екатеринбуржец получил травму из-за взорвавшейся бочки во время работы в автосалоне

Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге, в воскресенье, 28 марта сотрудник автосалона на улице Высотского получил серьезную травму головы из-за взорвавшейся бочки. Мужчина распиливал «болгаркой» пустую 200-литровую емкость, в которой ранее хранились горюче-смазочные материалы, когда скопившиеся в бочке горючие пары воспламенились, и произошел хлопок. Следственный комитет начал проверку.

Фото: СК по Свердловской области

- В рамках проверочных мероприятий следователем СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы сотрудников автосалона, истребована и анализируется документация, в частности, касающаяся должностных инструкций и обеспечения требований безопасных условий труда на данном предприятии, - рассказали в СК по свердловской области.

Для определения степени тяжести вреда здоровью сотрудника автосалона проводится судебно-медицинская экспертиза. Сам пострадавший мужчина с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии находится в больнице.