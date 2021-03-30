На Уралмаше расселят четыре ветхих дома, чтобы построить на их месте жилой комплекс

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

На Уралмаше расселят четыре ветхих дома на улице Авангардной, чтобы построить на их месте новую очередь жилого комплекса «Северное сияние». Об этом рассказали в пресс-службе «Атомстройкомплекса». Сейчас застройщик ведет переговоры с собственниками зданий. Два двухэтажных барака на Авангардной, 7 и Калинина, 9 уже полностью расселили.

- Территория обладает колоссальным потенциалом: это сердце популярного района, есть метро, остановки общественного транспорта, развитая инфраструктура – магазины, детские сады, школы, через дорогу – летний парк «Уралмаш». Конечно, ее нужно обновлять, делать более безопасной и комфортной для жизни, - рассказала Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс».

Застройщик занимается обновлением территории на Уралмаше с 2012 года. За эти годы из ветхих и аварийных бараков переехали более 270 семей из 25 домов.