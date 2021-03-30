В Заксобрании Свердловской области приняли закон, касающийся реновации

Ранее уже было объявлено, какие дома первыми подпадут под реновацию в Екатеринбурге. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из вопросов сегодняшнего заседания Заксобрания Свердловской области затронул тему грядущей реновации. Так депутаты приняли закон, по которому земли, на которых будет проводиться реновация, включат в генпланы.

- Объекты регионального значения, объекты местного значения, относящиеся к сфере комплексного развития территории, подлежат отображению на схеме территориального планирования Свердловской области на генплане городского округа и поселения, - уточнил Валентин Лаппо, председатель комитета Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

Это было сделано для приведения областного законодательства в соответствии с федеральным. За решение проголосовали 35 депутатов. Четверо воздержались.

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