В Кольцово открылся пункт вакцинации от коронавируса

Пункт вакцинации открылся на первом этаже терминала внутренних авиалиний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово теперь можно сделать прививку от коронавируса. Пункт вакцинации открылся на первом этаже терминала внутренних авиалиний. Он будет работать в будние дни с 13:00 до 19:00.

- Первая партия препарата сделает вакцинацию более доступной для сотрудников аэропорта и свердловчан, которые отправляются или возвращаются из поездки, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

После введения первой вакцины через 21 день нужно будет обязательно вернуться в этот же пункт вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы сделать прививку нужно иметь при себе паспорт, полис или СНИЛС. Перед вакцинацией желающего сделать прививку обязательно осмотрит врач. После введения первой вакцины через 21 день нужно будет обязательно вернуться в этот же пункт вакцинации, чтобы поставить второй компонент прививки.

Перед прививкой обязателен осмотр врача Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в аэропорту также можно сдать тест на коронавирус. Сейчас здесь работает три пункта тестирования - один открыл медицинский центр «КволитиМед» и два «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».