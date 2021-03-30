Краса Росгвардии попробует отсудить миллион у бывшего начальства

Анна Храмцова была прапорщиком, службе она отдала 10 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрит иск уволенной из Росгвардии Анны Храмцовой к бывшему начальству. Фитоняшка была уволена из-за публикации в своем Instagram видео с закрытого объекта.

На кадрах видно, как один из кабинетов обрабатывается дезинфицирующим веществом. Таким образом, она нарушила запрет командующего округом на фото и видеосъемку в служебных помещениях.

- Обратилась в суд, потому что у каждого своя правда, а суд установит истину! По поводу наказания: оно не соответствует тяжести совершенного проступка и превысило его. За такое никогда не увольняли! – рассказала «КП» Анна Храмцова.

Прошлое заседание пришлось прервать, так как девушке стало плохо. А на днях она приняла участие в Кубке Свердловской области по бодибилдингу, но стала лишь девятой в конкурсе фитнес-бикини.

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