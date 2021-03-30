Вместо отдыха в Турции - уголовное дело: екатеринбурженка пнула в живот полицейского в аэропорту Кольцово

В зале вылета международного сектора аэропорта женщина поругалась с одним из сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга 25 марта, вечером, приехала с чемоданами в Кольцово, чтобы улететь в Турцию. Однако, сесть на самолет в Анталию ей не удалось. Уже находясь в зале вылета международного сектора Кольцово она решила выпить и достала бутылку с алкоголем. Это заметили сотрудники аэропорта и подошли к женщине, чтобы объяснить, что она нарушает правила. Тогда между ними и женщиной завязалась словесная перепалка. Из-за конфликта был вызван наряд полиции, который доставил ее в дежурную часть Кольцово.

- Представителем авиакомпании принято решение об отказе данному пассажиру в перелете по причине нарушения правил предполетного поведения. В дежурной части нарушительница порядка, несогласная с действиями представителей власти, нанесла одному из сотрудников полиции удары ногой в живот, - рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте.

Буянившую женщину отправили в медицинское учреждение, где освидетельствование показало содержание в ее крови 0,9 промилле алкоголя. Екатеринбурженке выписали штраф и завели на нее уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения наличия и тяжести телесных повреждений у сотрудника полиции. От этого будет завесить мера наказания женщины.