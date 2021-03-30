Заксобрание Свердловской области одобрило кандидатуру нового министра финансов региона

Вопрос о даче согласия на назначение на должность министра финансов Александра Старкова был первым на повестке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области сегодня решали, одобрить или нет назначение на должность министра финансов региона Александра Старкова, который и так сейчас исполняет эти обязанности. Его кандидатуру депутатам представил Александр Высокинский, и.о. губернатора Свердловской области.

- Александр Сергеевич зарекомендовал себя, как грамотного специалиста, - отметил Александр Высокинский. - Вы знаете, что работа и экономистов, и финансистов непростая. Все заявки учесть невозможно. Опыт работы с Александром Сергеевичем показывает, что способность балансировки интересов у Александра Сергеевича имеется.

Депутаты проголосовали единогласно за одобрение кандидатуры. Добавим, что Александр Старков родился в Екатеринбурге в 1976 году. В 2001-м он пришел на работу в администрацию города. Трудился в финансово-бюджетном управлении и руководил экономическими службами. В 2011 году он перешел на работу в правительство Свердловской области, где по сей день был заместителем министра финансов.