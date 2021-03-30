Больше рейсов из Екатеринбурга в теплые края: «Уральские авиалинии» перешли на летнее расписание

С 21 апреля из Екатеринбурга можно будет улететь на Кипр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 марта перешла на летнее расписание. Для жителей Екатеринбурга увеличивается число рейсов в Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик, Краснодар и Минеральные Воды.

- Традиционно на лето остаются в расписании круглогодичные рейсы из Екатеринбурга в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Хабаровск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Читу, Благовещенск. В период летней навигации будут выполняться рейсы в Якутск из Екатеринбурга, - отмечают в пресс-службе перевозчика.

Кроме этого начинается кампания по расширению международных рейсов их Кольцово. Уральцы смогут напрямую улететь в ОАЭ, Кипр, Киргизию, Армению и Азербайджан.