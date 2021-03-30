С апреля на СвЖД будет курсировать больше поездов дальнего следования

Фото: предоставлено СвЖД

В весенний период холдинг «РЖД» увеличивает количество поездов на ряде востребованных направлений. В марте – апреле Уральский филиал АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») добавляет количество рейсов на маршрутах Пермь – Адлер и Екатеринбург – Санкт-Петербург; назначает дополнительный поезд Екатеринбург – Нижневартовск.

Поезд № 353/354 Пермь – Адлер будет отправляться из Перми 1, 5, 9, 13, 17 апреля в 21:09, обратно – 4, 8, 12, 16, 20 апреля в 19:38.

Фирменный поезд № 71/72 «Демидовский Экспресс» Екатеринбург – Санкт-Петербург будет отправляться из Екатеринбурга 29 марта, 2, 6, 10, 14, 18 апреля в 23:18 (здесь и далее время местное), обратно – 31 марта, 4, 8, 12, 16, 20 апреля в 17:09.

Для обеспечения перевозки пассажиров между Екатеринбургом и Нижневартовском будет назначен дополнительный поезд № 542/541. Отправление из Екатеринбурга 29, 31 марта, 2, 12, 14, 16 апреля в 20:57, обратно – 31 марта, 2, 4, 14, 16, 18 апреля в 06:45.

В поездах есть мужские и женские купе. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе.

На майские праздники, с 27 апреля по 12 мая, АО «ФПК» планирует назначить более 500 дополнительных поездов. Они будут курсировать в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом, Уфой, Псковом, Мурманском, Кировом, Тольятти, Пензой, Казанью и другими городами. В том числе дополнительные поезда планируется назначить на направлении Екатеринбург – Оренбург.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

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В поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады или на вокзале.