На Уралмаше ночью из-под земли забил фонтан

Фото: скриншот с видео

На Уралмаше нкануне поздним вечером произошла коммунальная авария. На улице Стахановская из-под земли забил фонтан воды. По словам очевидцев, водой оказалась затоплена вся улица.

- Произошла авария на водоводе диаметром 600 мм. Аварийный участок отключен. Сегодня для устранения аварии будут проводиться раскопочные работы, - рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Также в компании добавили, что жителей района авария никак не задела - отключать воду в домах, чтобы провести работы, коммунальщикам не пришлось.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru