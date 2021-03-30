В центре Екатеринбурга потрескалась плитка за 26 миллионов, но ремонтировать ее не будут

Вот так сейчас выглядит плитка на Плотинке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с приходом весны стало заметно, как сильно потрескалась и расползлась гранитная плитка на Плотинке. Однако, по всей видимости, горожанам придется ходить по такому тротуару до следующего года. В мэрии рассказали, что ремонта плитки в этом году не будет.

- Плитка уложена в 2017 году. По гарантии ее уже ремонтировали. Гарантия закончилась. Сейчас ремонт предварительно запланирован на 2022 год, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что ремонт на набережной сделали к чемпионату мира по футболу, на работы выделили 26 миллионов рублей. Кроме замены плитки, на участке проспекта Ленина от улицы Максима Горького до набережной Рабочей Молодежи установили новые бордюры, люки и обустроили газоны.