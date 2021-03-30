Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 марта 2021 8:15

В центре Екатеринбурга потрескалась плитка за 26 миллионов, но ремонтировать ее не будут

Ремонт предварительно запланирован только на 2022 год
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий

Вот так сейчас выглядит плитка на Плотинке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с приходом весны стало заметно, как сильно потрескалась и расползлась гранитная плитка на Плотинке. Однако, по всей видимости, горожанам придется ходить по такому тротуару до следующего года. В мэрии рассказали, что ремонта плитки в этом году не будет.

- Плитка уложена в 2017 году. По гарантии ее уже ремонтировали. Гарантия закончилась. Сейчас ремонт предварительно запланирован на 2022 год, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что ремонт на набережной сделали к чемпионату мира по футболу, на работы выделили 26 миллионов рублей. Кроме замены плитки, на участке проспекта Ленина от улицы Максима Горького до набережной Рабочей Молодежи установили новые бордюры, люки и обустроили газоны.